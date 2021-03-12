Кишинёв, , 10:26 — REGNUM В Молдавии в течение суток 11 марта выявили 1896 случаев заражения коронавирусом в ходе 5341 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 200 124 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 175 111 человек, в том числе 1012 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4210 пациентов с COVID-19, из которых 337 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4220 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 37 — за последние сутки, что является антирекордом для Молдавии.

Днём ранее в стране выявили 1753 случая заражения коронавирусом в результате проведения 4866 тестов. Выздоровевшими врачи признали 899 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии растут темпы распространения коронавируса. В правительстве не рассматривают возможности введения в республике жёсткого локдауна, как весной 2020 года.

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