Челябинск, , 10:23 — REGNUM В деятельности челябинского регионального оператора капитального ремонта в многоквартирных домах выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба областной Контрольно-счётной палаты.

Проверка была за 2018−2019 годы, а также за январь-сентябрь 2020-го. Нецелевого использования бюджетных денег проверяющие не выявили. Зато оказалось, что далеко не все расходы были эффективны и имеются признаки некачественного управления Фондом.

В частности, выяснилось, что показатели производственного плана, ранее утверждённые областным минстроем, регулярно не выполняются. Кроме того, организация проводит работу по привлечению новых подрядчиков, и это влияет негативно влияет на выполнение плановых показателей по выполнению капремонта и на качество работ. Дебиторская задолженность собственников жилья по взносам на капремонт регулярно растёт. Кроме того, отмечены и другие погрешности в работе фонда.

Гендиректору Фонда направлено представление об устранении выявленных нарушений. Также отчёт аудитора отправлен в облпрокуратуру и в региональное Заксобрание.