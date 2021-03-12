Москва, , 10:22 — REGNUM Российские предприниматели, реализующие подакцизную продукцию, получат поддержку. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пресс-службе отметили, что решение принято по просьбе бизнеса. Поддержка продлевается до конца 2021 года. Её получат рестораны, кафе и гостиницы, столкнувшиеся с трудностями из-за распространения коронавируса и антиковидных ограничений.

Ранее, как отметили в правительстве, бизнес с лицензией на продажу алкоголя не мог рассчитывать на финансовую помощь, но в рамках принятых летом 2020 года мер это ограничение было отменено.