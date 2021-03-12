Краснодар, , 10:24 — REGNUM Пожар в восьмиэтажном жилом доме по улице Лазурная в Анапе мог произойти из-за аварийного режима работы электросети. Об этом 12 марта сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, к возгоранию в восьмиэтажном жилом доме в Анапе привел аварийный режим работы электросети», — приводит его слова ТАСС.

Также уточняется, что, по данным генпрокуратуры Краснодарского края, в Анапе после данного пожара введен режим ЧС, жильцам поврежденных квартир будет единовременно выплачено по 10 тыс. рублей.

«Главой города-курорта принято решение о введении локального режима ЧС, а также выплате пострадавшим единовременно по 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники противопожарной службы локализовали пожар в восьмиэтажном жилом доме на улице Лазурная в Анапе.

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