Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Несмотря на принятие поправок в Конституцию РФ, в России продолжается пропаганда деструктивных ценностей и идей. Об этом заявил глава оргкомитета фестиваля «Живая история», руководитель Юнармии по Екатеринбургу Дмитрий Ермаков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ермаков отметил, что патриотические силы стараются донести до молодых людей здравые принципы, которые молодёжи иногда не всегда понятны. Руководитель поддержал новую редакцию Конституции РФ, где прописаны государственнические, семейные ценности.

Однако невзирая на принятие поправок, в медиа и в интернете доминирует контрпропаганда с полностью противоположными смыслами, опасается спикер.

«У меня порой возникает непонимание позиции государства», — признал Ермаков.

Также руководитель обратил внимание на борьбу с фальсификацией истории. Угрозе переписывания подвергается история не только Великой Отечественной войны, но и Первой мировой, а также Отечественной войны 1812 года, отметил глава Юнармии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат гордумы Екатеринбурга Александр Мещеряков обвинил «Сеть городских порталов» (в которую входят порталы «Е1» и ряд других интернет-изданий) в ЛГБТ-пропаганде.

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