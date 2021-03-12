Буэнос-Айрес, , 10:22 — REGNUM Правительство Аргентины продлевает до конца 2021 года чрезвычайное положение в области здравоохранения. Данная мера была применена в 2020 году на фоне ситуации с пандемией COVID-19, которая продолжает поражать страну, сообщает Prensa Latina.

Указ был продлен президентом Альберто Фернандесом до 31 декабря 2021 года и устанавливает «чрезвычайное положение в области здравоохранения, а также определяет полномочия министерства здравоохранения в качестве исполнительного органа».

В положениях указа рекомендуются ограничения на поездки в пострадавшие от пандемии коронавируса районы или выезд из них, а также в районы повышенного риска и выезд из них. Документ также регулирует обязанность соблюдать изоляцию в течение 10 дней с момента появления симптомов или постановки диагноза в бессимптомных случаях.

Ожидается, что 12 марта правительство объявит о новом этапе социального, превентивного и обязательного дистанцирования в стране и об условиях, при которых оно будет выполняться.

Несмотря на усиление ограничений на границах, глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро за день до этого объявил, что на данный момент возможность закрытия границ с Бразилией исключена, несмотря на появление в этой стране повторной вспышки COVID-19 из-за нового штамма вируса.