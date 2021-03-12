Джакарта, , 10:21 — REGNUM Институт молекулярной биологии имени Эйкмана в Джакарте показал, что с конца 2020 года в Индонезии было обнаружено 48 случаев мутации SARS-CoV-2 N439K, сообщает CNN Indonesia.

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«Есть опасения, что мутация коронавируса может быть устойчива к нейтрализующим антителам, а это может повлиять на результаты вакцины», — заявил глава института Амин Субандрио.

Мутация коронавируса N439K была также найдена в более чем 30 странах мира.

Специалисты говорят, что мутации вируса — обычное дело.

Напомним, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито недавно заявил о шести случаях мутации коронавируса B117 в Индонезии.