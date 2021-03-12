Анапа, Краснодарский край, , 10:20 — REGNUM Локальный режим ЧС вводится в Анапе в связи с пожаром в восьмиэтажном жилом доме. Об этом 12 марта сообщила прокуратура Краснодарского края.

«На место происшествия выезжал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко, с участием которого создан и проведен оперативный штаб, главой города-курорта принято решение о введении локального режима ЧС, а также выплате пострадавшим единовременно по 10 тыс. рублей. Погорельцы в настоящее время размещаются в гостинице», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл на верхних этажах восьмиэтажного жилого дома утром 12 марта. По данным МЧС на 08:50 возгорание локализовали на площади 3150 кв. м. Из дома эвакуированы 300 человек. Прокуратура проводит проверку. Установлено, что дом был сдан в 2008 году, построен и введен законно — самостроем не является.

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