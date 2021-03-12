Киев, , 10:20 — REGNUM В Киеве утром 12 марта загорелся дом престарелых. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Загорелась крыша трёхэтажного дома престарелых «Серебряный век». Огонь охватил 100 кв. метров, но был локализован сотрудниками ГСЧС, прибывшими на место происшествия.

В ходе тушения пожара из здания эвакуировали 65 людей пожилого возраста и 15 человек обслуживающего персонала. Никто не пострадал.

В ликвидации возгорания участвовали 35 человек и восемь единиц техники.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января 2021 года в Харькове загорелся дом престарелых. В результате пожара погибли 16 человек. Основной причиной пожара стало грубое нарушение требований пожарной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине назвали главную причину пожара в доме престарелых