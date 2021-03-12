Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM В Петербурге за последние сутки нарастили объемы лабораторных обследований на коронавирус. Об этом сообщает 12 марта городской оперативный штаб.

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За последние 24 часа в городе проверили 22 946 человек. Это почти на 4 тыс. тестов больше, чем днем ранее, когда протестировали 19 164 человек.

По номеру 122 в справочную службу поступило рекордные 10 695 вызовов по теме коронавируса. Граждане также записываются к врачу и на вакцинацию по этому телефону.

С октября городские волонтеры выполнили 6012 заявок от пациентов на самоизоляции, а 181 379 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Напомним, за 10 марта в Петербурге был зафиксирован 961 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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