Москва, 12 марта, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Специалисты провели исследование активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против британского штамма коронавируса и выявили отсутствие отличий уровня сопротивления по сравнению с уже установленными штаммами. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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«Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2», — сказал Мурашко.

По его словам, из этого можно сделать вывод, что российская вакцина «Спутник V» защищает от мутаций британского штамма коронавируса «не менее эффективно, чем от обычного штамма».