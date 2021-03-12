Старый Оскол, Белгородская область, , 10:24 — REGNUM Пассажирский микроавтобус Peugeot загорелся 12 марта на автодороге Старый Оскол — Песчанка в Белгородской области. Автомобиль выгорел полностью, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Маршрутка задымилась рано утром недалеко от Старого Оскола. В микроавтобусе находились водитель и 18 пассажиров, все они успели выйти из салона. Через несколько минут автомобиль был полностью объят пламенем.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 08:10, через 10 минут пожар был полностью ликвидирован.