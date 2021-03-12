Москва, , 10:19 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в 28 российских регионах свыше 70 подпольных оружейников и ликвидировали 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом 12 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 72 жителей 28 субъектов РФ, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в пресс-релизе.

Также уточняется, что в данных мастерских была изъята 251 единица огнестрельного оружия, 80 кг взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, свыше 25 тыс. патронов различного калибра и 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

При этом отмечается, что в числе изъятого были: авиационный пулемет ШКАС, три пулемета, 26 автоматов (АК-103, АКМ, АК-74, АКС-74У), 24 пистолета-пулемета, 130 пистолетов и револьверов, а также 67 винтовок и карабинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Свердловской области полиция пресекла незаконную перевозку оружия.