Элиста, , 10:14 — REGNUM Заразившиеся коронавирусом постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов в Калмыкии успели получить первую дозу вакцины. Об этом в прямом эфире 12 марта сообщили министр здравоохранения региона Юрий Кикенов.

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По словам главы ведомства, COVID-19 у постояльцев и сотрудников социального учреждения протекает как вирусная инфекция без поражения лёгочной ткани. Отмечается, что до возникновения вспышки инфекции все успели получить первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. Кикенов выразил уверенность, что вспышку коронавируса удастся погасить в максимально короткие сроки.

ИА REGNUM сообщало, что в Малодербетовском районе Калмыкии зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. 41 постоялец и два сотрудника дома-интерната для престарелых и инвалидов получили положительный результат теста на коронавирус.

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