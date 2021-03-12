Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 10:14 — REGNUM В Ноябрьске (ЯНАО) перед судом предстанут четверо юношей, двое из которых являются несовершеннолетними. Их обвиняют в незаконном проникновении в жилище и грабеже, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что ночью 22 сентября 2020 года в Ноябрьске четверо юношей незаконно проникли в квартиру, которую снимали двое мужчин. Избив одного из них, компания потребовала от потерпевшего 40 тысяч рублей. Изрядно избитый мужчина передал им банковскую карту и пароль от неё. Нападавшие опустошили карту, на которой было 14 тыс. рублей, и забрали у мужчины телефон. Потерпевшему нанесён ущерб размером более 52 тыс. рублей.

Кроме того, у мужчин нападавшие забрали паспорта. Спустя время 15-летний юноша потребовал от одного из потерпевших 10 тысяч рублей якобы по требованию неких бандитов, которые в случае отказа изобьют его. Таким образом подросток получил требуемое.

По факту грабежа, незаконного проникновения в жилище, побоев и вымогательства было возбуждено уголовное дело, которое передано в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что в ходе следствия вину в полном объёме признал только 15-летний подросток. Его подельники сперва меняли показания, а затем вообще отказались от сотрудничества со следствием.