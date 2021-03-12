Горно-Алтайск, , 10:13 — REGNUM В Республике Алтай по итогам проверки инцидента в школе Горно-Алтайска возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, учащийся 2004 года рождения второго марта ударил кулаком по лицу свою одноклассницу 2005 года.

Как отмечается, причиной конфликта стало замечание, данное девочкой юноше из-за его поведения. В результате у пострадавшей диагностировали поперечный перелом спинки носа.

«Учитывая что, в МБОУ «СОШ № 10» обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, образовательной организацией не было обеспечено безопасное пребывание учащихся и надлежащий присмотр за ними», — отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим руководству школы внесено представление. Кроме того, поскольку подозреваемый достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, против него возбуждено уголовное дело по статье «причинения средней степени тяжести вреда здоровью».