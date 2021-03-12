Москва, , 10:17 — REGNUM Уральский федеральный округ стал лидером по числу проданных на 1000 жителей автомобилей, сообщает агентство «Автостат».

Так, в Уральском ФО в 2020 году число реализованных на 1000 жителей машин составило 53 экземпляра. Следом идут: Дальневосточный и Сибирский федеральные округа (по 51 ед.). Также в рейтинг вошли Северо-Западный, Центральный и Южный ФО (по 50 ед.). А меньше всего этот показатель оказался в Северо-Кавказском ФО (41 ед.).

Если брать только новые автомобили, то к Уральскому ФО можно еще присоединить Приволжский ФО. В этих округах в прошлом году на 1000 жителей пришлось 12 проданных новых авто.

Ранее стало известно, что Москва в январе 2021 года заняла первое место по продажам новых автомобилей сегмента LCV (легкие коммерческие машины) среди регионов России.

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