Чебоксары, , 10:10 — REGNUM В рамках дела о банкротстве чувашского коммерческого банка «Бизнес для бизнеса» («БДБ») на торги выставлен лот с начальной ценой более 150,4 млн рублей. Продается право требования убытков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

В составе лота большую часть составляет установленный судом убыток в размере 162 711 000 рублей, который определением чувашского суда взыскивается с Камиля Ерзина, занимавшего должность председателя правления банка.

Общий размер убытков в составе лота оценён в 167 191 185 рублей. Начальная цена определена в размере 150 472 066 рублей 5 копеек, шаг аукциона составляет 7 523 603 рубля 33 копейки. Для участия потребуется задаток в сумме 15 047 206 рублей 65 копеек.

Заявки начнут приниматься 15 марта, торги назначены на 26 апреля. Торги состоятся в форме открытого аукциона.

Отметим, что в рамках дела о банкротстве с заявлением в суд о взыскании убытков с Камиля Ерзина обратилась государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является конкурсным управляющим коммерческого банка «Бизнес для бизнеса». Первоначально было заявлено об убытке в размере 132 989 000 рублей, затем было подано заявление об увеличении данной суммы до 162 711 000 рублей.

В документе отмечается, что причиной стала выдача с 17 мая 2012 года по 25 августа 2015 года «заведомо невозвратных кредитов» трём физическим лицам без должного обеспечения. 6 декабря 2019 года (резолютивная часть объявлена 29.11.2019) Арбитражный суд Чувашии удовлетворил заявление АСВ, определив взыскать с Камиля Ерзина в конкурсную массу коммерческого банка «Бизнес для бизнеса» 162 711 000 рублей убытков.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия на осуществление банковских операций у КБ «БДБ» (ООО) была отозвана приказом Банка России от 27 августа 2015 года. Решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года (резолютивная часть от 26.10.2015) банк признан несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

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