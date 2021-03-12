Анапа, Краснодарский край, , 10:09 — REGNUM Восьмиэтажный жилой дом в Анапе, в котором утром 12 марта произошёл крупный пожар, не является самостроем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В настоящий момент установлено, что возгорание произошло на верхних этажах восьмиэтажного дома. Дом введен в эксплуатацию в 2008 году в административном порядке, не являлся самостроем, газифицирован», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло на верхних этажах восьмиэтажного жилого дома утром 12 марта, на 08:50 пожар локализован на площади 3 150 кв.м. Из дома эвакуированы 300 человек. Прокуратура начала проверку.

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