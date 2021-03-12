Оренбург, , 10:08 — REGNUM В Оренбурге прокуратура требует возбуждения уголовного дела в отношении лиц, ответственных за проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Материалы проверки направлены в следственные органы, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Поводом для проверки стал недавний случай нападения бродячей собаки на школьницу. В результате ребёнку потребовала медицинская помощь.

По данным прокуратуры, в 2020—2021 году от оренбуржцев поступило 750 жалоб на большое количество агрессивных бездомных собак. За прошлый год более 250 человек пострадали от укусов бродячими собаками.

«Все это свидетельствует о ненадлежащем исполнении управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга, несмотря на выделяемые бюджетные средства, переданных ему государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их содержанию на территории Оренбурга», — сделали вывод в прокуратуре.

Надзорное ведомство усматривает признаки совершения преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Неисполнение должностным лицом обязанностей в силу занимаемой должности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан на благоприятные и безопасные условия проживания»).

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