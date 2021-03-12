Архангельск, , 10:08 — REGNUM В отношении жителя Архангельской области, совершившего накануне вооруженное нападение на микрокредитную организацию, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР, его обвиняют в захвате заложника, совершенном с применением оружия.

ЧП произошло 11 марта около 10 часов 30 минут. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился обрезом охотничьего ружья и прибыл в офисное помещение микрокредитной организации. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации, ограничив ее передвижение, и требуя сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли правоохранители.

В ходе переговорного процесса сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали офицеры СОБР Росгвардии и передали сотрудникам полиции.

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тысяч рублей. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч. Из-за того, что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч и в сети распространяли порочащие его и его близких сведения, он пришел в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором. Он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое», — сообщили в ведомстве.

Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Также в ходе следствия будет дана и правовая оценка действиям коллекторов, если данные мужчиной показания в ходе допроса найдут свое подтверждение.