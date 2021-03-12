Москва, , 10:08 — REGNUM Большинство женщин в России (66%) в Международный день 8 Марта получили в подарок цветы. Более трети (36%) — алкоголь, конфеты и деликатесы, приводит данные ВЦИОМ.

Каждой четвертой российской женщине (23%) подарили парфюмерию, косметику и бижутерию, 20% — деньги или подарочный сертификат, 10% — одежду или обувь, 6% — бытовые приборы и сувениры.

Также среди подарков на 8 Марта оказались: гаджеты, мобильные телефоны (4%), ужин в ресторане, билеты на концерт, в театр (3%), книги — 2% и туристические путевки — 1% женщин.

Опрос по телефону проведён 9 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше всего в Международный женский день 8 марта жительницы России хотели бы получить цветы (33%).

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