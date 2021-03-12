Торонто, Канада, , 10:07 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Торонто» российский нападающий Илья Михеев забросил шайбу, которая стала для него четвёртой в сезоне. Также отличились Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

В составе «Виннипега» дубль оформил форвард Николай Элерс. Ещё один гол на счету нападающего Пола Штястны.

В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 40 очков. «Виннипег» идёт на втором месте с 34 очками.

Читайте также: Наместников и Сергачёв забили по голу в матче «Детройта» и «Тампы»