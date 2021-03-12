Соледар, ДНР, 12 марта 2021, 10:09 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ДНР со стороны украинских формирований. Об этом сообщили 12 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным представительства, на донецком направлении боевики ВСУ применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие. Всего были выпущены четыре единицы боеприпасов.
Напомним, ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что украинскую сторону волнует не мир в Донбассе, а антироссийские санкции, которые ввели иностранные государства под предлогом конфликта.
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