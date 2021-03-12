Ташкент, , 10:06 — REGNUM Власти Узбекистана планируют утвердить четыре дополнительных выходных дня в 2021 году. Это следует из проекта указа президент, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Проект документа опубликовало министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана. Дополнительными выходными днями планируется объявить 14 мая, 2−3 сентября и 31 декабря.

Согласно документу, 20 и 22 марта, 15 мая, 21 и 22 июля, 4 сентября объявлены выходными днями для всех работников, независимо от режима рабочей недели.

Выходные дни переносятся с 27 на 22 марта, с 17 на 21 июля и с 24 на 22 июля. Таким образом, в Навруз граждане республики отдохнут три дня — с 20 по 22 марта.