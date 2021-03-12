Валуйки, Белгородская область, , 10:10 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, 99-летняя белгородка Мария Колтакова теперь освоила танк. Она проехала на боевой машине по территории военной части в Валуйках, сообщает 12 марта корреспондент ИА REGNUM.

Участницу Курской битвы встречали на полигоне с оркестром. «Железная бабушка» прошла инструктаж, надела комбинезон и проехал внутри танка Т-72Б. По словам ветерана, ничего сложного — показали, как нажимать на педали и рулить, и она справилась. Теперь на её счету 13 рекордов.

«Железная бабушка меня называют. А я говорю не железная, а стальная — железо ржавеет! Книга рекордов России зафиксировала сегодня мой новый рекорд «Вождение танка в наибольшем возрасте». Я очень рада. Хочу поблагодарить всех, кто устроил и спланировал этот день. Будут ещё новые рекорды» — пообещала на своей странице в социальной сети Мария Колтакова.

Гвардии старшина медицинской службы отметила свой 99 день рождения 14 марта 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородская «железная бабушка» отмечает 99-летие