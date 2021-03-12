Валуйки, Белгородская область, 12 марта 2021, 10:10 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, 99-летняя белгородка Мария Колтакова теперь освоила танк. Она проехала на боевой машине по территории военной части в Валуйках, сообщает 12 марта корреспондент ИА REGNUM.
Участницу Курской битвы встречали на полигоне с оркестром. «Железная бабушка» прошла инструктаж, надела комбинезон и проехал внутри танка Т-72Б. По словам ветерана, ничего сложного — показали, как нажимать на педали и рулить, и она справилась. Теперь на её счету 13 рекордов.
Гвардии старшина медицинской службы отметила свой 99 день рождения 14 марта 2021 года.
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