с. Улёты, , 10:06 — REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19 открыли в Улетовском районе Забайкальскогокрая. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, об этом в прямом эфире ГТРК «Чита» губернатора Забайкалья Александра Осипова попросила местная жительница. После этого в район отправили передвижной ФАП Читинской ЦРБ и 800 доз вакцины, чтобы начать иммунизацию.

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«Всего в Улетовском районе фельдшерами Читинской ЦРБ было вакцинировано 100 человек. Но в муниципалитете необходимо было организовать свой прививочный пункт, поэтому в Улетовскую центральную районную больницу закупили специализированное холодильное оборудование, поставили вакцину. С 6 марта медработники уже начали прием желающих на вакцинацию», — сообщил замминистра здравоохранения Забайкалья Сергей Базаров.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 12 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — 39 851 человек, причём 92 из них обнаружили за последние сутки.

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