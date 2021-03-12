Москва, , 10:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин не проводил никаких переговоров с руководством Саудовской Аравии накануне решения ОПЕК+ по уровню добычи нефти. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Саудовская Аравия должны развивать свое сотрудничество на мировом рынке углеводородов, включая сотрудничество в формате ОПЕК+, так как оно дает результаты.

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