Москва, , 10:05 — REGNUM Цифровой рубль позволит России станет меньше зависеть от доллара и евро в международных расчётах, и РФ уже не будет так восприимчива к западным санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил IT-специалист, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель, Николай Пальченко.

«На мой взгляд, с введением цифрового рубля, Россия станет меньше зависеть от доллара и евро в международных расчётах, и будет не так восприимчива к западным санкциям. По крайней мере, заявления в стиле: «Мы отключим вас от SWIFT» уже не будут работать. Кроме того, с появлением цифрового рубля, платежи станут еще более оперативными. Так что есть смысл поторопиться, — сказал Пальченко. — На создание итогового варианта цифровой валюты может уйти несколько лет. Ведь предстоит развернуть и протестировать соответствующую инфраструктуру, разработать программное обеспечение. И если за специалистов в сфере IT можно не беспокоиться, то с учетом того, сколько ведомств будут подключены к разработке соответствующей нормативной документации, можно предположить, что нас ждет торможение процесса».

Как полагает Пальченко, если федеральная власть жестко подойдет к этому вопросу, то Россия запустит цифровой рубль в 2024 году.

«Стоит понимать, что на сегодняшний день на пятки нам наступает Китай, он форсирует создание цифрового юаня, и, по информации из открытых источников, планирует что-то запустить в массы уже к Олимпиаде-2022», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева заявила, что финансовым властям РФ не стоит торопиться с внедрением цифрового рубля.

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