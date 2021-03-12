Анапа, Краснодарский край, , 10:05 — REGNUM Причиной пожара в восьмиэтажном жилом доме в Анапе могла стать незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, из этой квартиры и пошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры края 12 марта.

Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара, произошедшего в многоквартирном доме по ул. Лазурной в Анапе. Установлено, что пожар произошёл на верхних этажах дома.

«Со слов пострадавших одной из причин пожара могла явиться незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в восьмиэтажном жилом доме в Анапе произошло около 04:19 12 марта. Из дома были эвакуированы 300 человек. На 08:50 огонь локализован на площади 3150 кв. м.

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