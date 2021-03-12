Москва, , 10:14 — REGNUM В настоящее время все приглашенные участники консультаций расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане в Москве 18 марта подтвердили, что они будут участвовать в переговорах. Об этом 12 марта сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Да, пока все», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос о том, будут ли в данных консультациях принимать участие представители США, Кабулов указал, что американский специальный представитель по Афганистану Залмай Халилзад также подтвердил, что он будет участвовать в данной встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Россия пригласила Катар принять участие в консультациях расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, проведение которых намечено на 18 марта в Москве.