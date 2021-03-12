Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали злоумышленника, грабившего поздними вечерами женщин в Калининском районе города. На двух жертв грабитель напал на территории кладбища. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшими от преступника стали молодые женщины, которые в позднее время возвращались домой. Так, 10 февраля около 23:10 на территории Богословского кладбища на проспекте Мечникова мужчина, применив физическую силу в отношении 20-летней студентки, отобрал у нее мобильный телефон Iphone 11, документы и личные вещи.

Около 23:15 часов 7 марта злоумышленник у дома 12 по улице Брюсовская напал на молодую девушку. Злоумышленник отобрал у нее телефон Xiaomi redmi 5, танцевальные туфли стоимостью 6 тыс. рублей и банковские карты.

В этот же день немногим позже преступник на территории того же Богословского кладбища напал еще на одну женщину. Применив физическую силу в отношении 40-летней горожанки, он открыто похитил у нее мобильный телефон Samsung J7, наушники и спортивную сумку.

«По всем эпизодам были возбуждены уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — отметили в ведомстве.

Поймать грабителя удалось 9 марта у дома 64/8 на Кондратьевском проспекте. Злоумышленником оказался 21-летний ранее судимый местный житель. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.