Ижевск, , 10:00 — REGNUM В полицию Удмуртии обратился 30-летний житель Ижевска сообщив о краже средств дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По словам мужчины, ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на его имя в данный момент злоумышленники пытаются взять кредит, необходимо защитить средства, оформив встречный кредит. Мужчина отказался, усомнившись в правдивости слов звонившего. Тогда «сотрудник банка» перевел разговор на «полицейского», который окончательно убедил мужчину в законности действий его подельника.

Под руководством мошенников мужчина в течение двух дней взял три кредита в различных банках на общую сумму 945 тыс. рублей. После через банкомат он перевел заимствованные средства на счет, указанный звонившими. В результате он понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные дни, с 6 по 8 марта, в полицию Удмуртии обратились 34 жителя республики, сообщив о краже средств дистанционным способом. Вместе граждане потеряли по различным схемам мошенничества 7,845 млн рублей.

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