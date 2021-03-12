Казань, , 10:02 — REGNUM В Татарии вновь открываются сельхозярмарки, которые являются важнейшей мерой поддержки как фермеров, так и населения. Уже в эту субботу, 13 марта, жители смогут приобрести сельхозпродукцию по ценам ниже рыночных. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

Традиционно спросом у населения пользуются: мясо, колбасная продукция, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мёд, сахар, мука, крупы и другая сельхозпродукция.

В Казани ярмарки пройдут по следующим адресам:

Авиастроительный район — ул. Ленинградская, 27 (площадка возле гипермаркета «Бахетле»), на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, ул. Дементьева, 7; Вахитовский район — площадка рядом с пересечением улиц К. Тинчурина и Татарстан; Кировский район — ул. Краснококшайская, 150/2 (площадка возле торгового центра «Ягодная слобода»), ул. Батыршина, 20; Ново-Савиновский район — пр. Х. Ямашева, 71а (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); ул. Лаврентьева, 10 (шатровая площадка); Приволжский район — ул.Р.Зорге, д.66, корп.1 (территория парковки), ул. Ю. Фучика, д.72 (шатровая площадка); Советский район — ул. Аграрная, 2 (открытая площадка Агропромышленного парка «Казань»), ул. Закиева, 12 (шатровая площадка) и ул. Липатова, 7 (шатровая площадка и площадка на территории рынка «Дерби»; Московский район — ул. Ш. Усманова, д.1 (площадка, прилегающая к Московскому рынку со стороны ул. Энергетиков и Ш. Усманова). Также фермеры продукцию представят в поселках Новая Тура и Осиново (возле ТЦ «Радужный» и технополис «Новая Тура») Зеленодольского района.

В городе Набережные Челны — ул. Г. Тукая, д.16 (площадка перед стадионом «Строитель»), пр. Чулман (площадка на территории Ипподрома). В Нижнекамске — ул. Вокзальная, д.2 (площадка на Центральном рынке «Комета»; ул. Южная, д.1 (площадка напротив ТЦ «Магнит»).

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные, 13 и 14 марта, в Казани пройдут проводы зимы и встреча весны. Традиционный праздник Масленица запланирован на нескольких городских площадках. В программу мероприятия вошли русские народные игры, ярмарка с блинами, хоккей в валенках, концерт и сжигание чучела.

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