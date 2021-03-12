Верхний Уфалей, Челябинская область, , 09:59 — REGNUM В Верхнем Уфалее Челябинской области завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и мошенничества в особо крупном размере. Преступление было совершено при содержании гидротехнических сооружений, а дело возбудили по материалам прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

По данным ведомства, поводом для проверки стали материалы областной Контрольно-счётной палаты. Известно, что в 2018 году муниципальное учреждение «Спецслужба» заключило с ООО «Фирма «УралПартнер» муниципальный контракт на работы по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений. При этом, по мнению проверяющих, представители подрядной организации не осуществляли круглосуточного наблюдения за их состоянием, а сами сооружения были в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, сотрудники фирмы не имели соответствующей аттестации.

При этом фирма регулярно предоставляла заказчику акты выполненных работ. Всего из бюджета компании было выплачено 836,5 тыс. рублей. Сейчас уголовное дело расследуется. Следователи устанавливают круг ответственных должностных лиц.