Москва, , 09:58 — REGNUM Существует вероятность того, что новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), который был выявлен у сотрудников птицефабрики на юге России, уже в ближайшее время мутирует. Об этом 12 марта заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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После этого вирус, вероятно, сможет передаваться от человека к человеку, добавила Попова.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности, — подчеркнула глава Роспотребнадзора в беседе с ТАСС. —Это, скорее всего, случится».

При этом она отметила, что увидеть эти риски удалось «раньше, чем наступила беда», поэтому время на подготовку к такому сценарию ещё есть. Речь идёт о разработке тестов и создании вакцины.

«Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы», — добавила Попова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России были подтверждены первые в мире случаи заражения человека новым штаммом птичьего гриппа. Он был выявлен у семи сотрудников птицефабрики на Юге России, где в декабре 2020 года была зарегистрирована вспышка заболевания. В каком именно регионе это произошло, пока не называется.

РФ направила в ВОЗ данные о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа.