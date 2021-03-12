Воронеж, , 09:58 — REGNUM В Воронежской области усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и в транспорте. Поручение дал губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперштаба 11 марта.

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»Я прошу еще раз: никому не надо расслабляться. Касается это и общественного транспорта. Сейчас заметно увеличилось количество людей, находящихся там без масок. Прошу на это внимание обратить и ужесточить требования к водителям, а они в свою очередь должны требовать соблюдения правил от пассажиров», — подчеркнул Гусев.

Масочный режим на территории Воронежской области действует с мая 2020 года. Маски необходимо надевать в общественном транспорте, магазинах. Аптеках, других общественных местах.