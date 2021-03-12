Тбилиси, , 09:58 — REGNUM Специальный представитель председателя Европейского совета Кристиан Даниэльсон 12 марта прибыл в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Грузии.

«Я очень рад вернуться в Грузию. Ожидаю очень плотного рабочего графика со сторонами, участвующими в политическом процессе, в течение трёх дней», — сказал Даниэльсон журналистам.

Он отказался от дальнейших комментариев, пообещав провести встречу с представителями СМИ позже, в 13:00 по местному времени (12:00 мск).

Напомним, Евросовет направил Даниэльсона в Грузию, чтобы он выступил в роли посредника в переговорах между властями и оппозицией для выхода из политического кризиса. Кризис в стране разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Грузинской мечте» отреагировали на отчёт НКО о выборах в стране