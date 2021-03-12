Детройт, США, , 09:56 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Детройта» шайбы забросили Трой Стэтчер, Дилан Ларкин, Энтони Манта, Люк Гленденинг, Робби Фаббри и российский нападающий Владислав Наместников.

В составе «Тампы» точными бросками отметились российский защитник Михаил Сергачёв и форварды Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Ондржей Палат.

В настоящее время «Детройт» занимает восьмое место в Центральном дивизионе, на счету команды 20 очков. «Тампа» идёт на втором месте с 38 очками.

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