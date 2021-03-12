Омск, , 09:56 — REGNUM Вакцинация против COVID-19 продолжается в Омской области. По состоянию на 11 марта в регионе привились 47 683 человека, сообщили ИА REGNUM в областном оперштабе.

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В том числе оба компонента вакцины уже поставили 25 762 человека. Свыше 30% привитых — это жители региона старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта в Омской области подтверждено 41 935 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 595 человек.

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