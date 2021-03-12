Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Около $4,3 млрд согласились выплатить владельцы американской фармацевтической компании Purdue Pharma за урегулирование исков, связанных с опиоидным кризисом. Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства отмечают, что владельцы компании, семейство Саклеров, готово заплатить $4,275 млрд, чтобы возместить истцам материальный ущерб. Эту сумму они рассчитывают получить в результате банкротства компании, запущенного осенью 2019 года.

Другую часть средств Саклеры намерены получить, продав активы за рубежом. На следующей неделе, уточняют собеседники агентства, будет объявлен план по реорганизации компании и подробности предполагаемой сделки.

В октябре 2020 года стало известно о намерении Саклеров выплатить $2,775 млрд истцам, $225 млн — федеральному правительству, более $3,5 млрд — в качестве штрафов, а также некоторую сумму неустоек. При этом сделка с правосудием не освободит владельцев компании от уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Purdue Pharma признала, что сыграла определённую роль в возникновении в США эпидемии опиоидной зависимости. Компания производит сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin. Истцы считают, что покупателей не информировали о привыкании, которое вызывает этот препарат.

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