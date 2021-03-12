Новосибирск, , 09:55 — REGNUM Специалисты государственной жилищной инспекции Новосибирской области выявили 1859 нарушений по очистке кровель и придомовых территорий от снега. Такие данные ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

«С января этого года осмотрен 7751 многоквартирный дом по городу Новосибирску и Новосибирской области. По итогам рейдовых осмотров выявлено 1859 нарушений — это наличие снега перед многоквартирными домами, колейность на дороге, наличие снега и сосулек на скатных кровлях, а также балконах. На конец февраля 2021 года управляющими организациями устранено 1751 нарушение. По фактам выявленных нарушений управляющим организациям, органам местного самоуправления направлены информационные письма об устранении нарушений в кратчайшие сроки», — уточнили в областной администрации.

Напомним, что ранее главам муниципальных образований региона было направлено решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области — при потеплении необходимо принять срочные меры, обеспечив уборку крыш домов и зданий от снега.