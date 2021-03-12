Прага, , 09:54 — REGNUM Индонезия и Чехия укрепляют двусторонние отношения посредством бизнес-форума, организованного Торгово-промышленными палатами двух стран, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

В форуме участвовали индонезийские и чешские компании, прежде всего, из авиационной, транспортной, энергетической промышленностей, водоснабжения и здравоохранения.

Посол Индонезии в Чехии высоко оценил проведение бизнес-форума в формате онлайн и рассказал о потенциале ведения бизнеса в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство межпарламентского сотрудничества парламента Индонезии также отреагировало на текущую ситуацию в Мьянме, которая вызывает серьезное беспокойство в связи с политическим кризисом в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Индонезии осудили жестокие действия военных в Мьянме