Пермь, , 09:53 — REGNUM Суд Перми вынес приговор 28-летнему местному жителю, признав его виновным в мошенничестве при покупке электронных железнодорожных билетов, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что в период с мая по июнь 2020 года пермяк, сговорившись с неизвестным, совершил незаконное вторжение в систему интернет-бронирования и продажи электронных билетов и похитил более 170 тыс. рублей у ООО «Региональное агентство воздушных сообщений» и «ФЕСТ». В отношении соучастника преступления материалы выделены в отдельное производство.

Житель Перми признан виновным в мошенничестве, в том числе в сфере компьютерной информации. Суд назначил мужчине три года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, взыскан материальный ущерб.