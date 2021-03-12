Борзя, Забайкальский край, , 09:52 — REGNUM В Забайкальском военном городке Борзя-3 с нуля установили автономную котельную, тем самым решив вопрос с отоплением, которого местные жители лишились после аварии более месяца назад.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, дети смогут вернуться к очной учебе.

«Установили автономную котельную специально под школу с автоматическими котлами. Сейчас температура в кабинетах не ниже 20 градусов», — пояснил побывавший на объекте заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

Как сообщало ИА REGNUM, авария в котельной произошла ещё 29 января 2021 года. С тех пор местные жители мёрзли в квартирах, а дети не ходили в школу.

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