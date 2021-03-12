Берлин, , 09:57 — REGNUM В ФРГ считают, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может оказаться эффективнее, чем препарат, произведенный в Европе. Об этом 12 марта сообщает The Times.

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«Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз», — приводит издание слова главы постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томаса Мертенса.

Также он указал, что такое использование двух разных вирусных векторов при создании данной вакцины является умным решением, так как в результате уменьшается вероятность снижения эффективности второй дозы «Спутника V».

Кроме того, главы постоянного комитета по вакцинации при правительстве ФРГ отметил, что у российских ученых есть большой опыт в создании вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Марокко Халед Айт Талеб заявил, что власти королевства ожидают прибытия двух партий российской вакцины «Спутник V».