Москва, , 09:55 — REGNUM По итогам февраля 2021 года продажи грузовиков на российском вторичном рынке снизились почти на 15%. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за прошлый месяц российские автолюбители перепродали 17 948 грузовиков, в то время как год назад их перепродажи составляли 21 016 единиц.

Перепродажи грузовиков российских марок в феврале сократились на 17% к результатам прошлого года, до 9439 экземпляров. Что же касается грузового автотранспорта иностранного производства, то его перепродажи на вторичном рынке сократились меньше — на 11,5%, до 8509 единиц.

Чаще всего в РФ перепродавали грузовики российских компаний. Сюда можно отнести технику марок: КамАЗ (5720 ед.) и ГАЗ (2000 ед.). Среди иномарок — это Volvo (1314 ед.).

Напомним, по итогам января 2021 года на авторынке России было продано на 15,9% меньше новых грузовых машин, чем в январе 2020 года.

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