Сочи, Краснодарский край, 12 марта 2021, 09:51 — REGNUM Экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми снегопадами в предгорной и горной зоне Сочи 12 марта распространило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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«По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»:
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 марта, в Новороссийске было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 35 метров в секунду. Сохраняет действие экстренное предупреждение по лавиноопасноти в горах города-курорта Сочи выше 1000 метров.