Ташкент, , 09:50 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года в Узбекистан отправлены денежные переводы на сумму $892 млн, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в Центральном банке республики.

За отчетный период объем переводов из Узбекистана составил $215 млн. Положительное сальдо трансграничных переводов составило $677 млн. Кроме того, объем покупки иностранной валюты с целью импорта товаров и услуг достиг докризисного уровня и составил $1,72 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года объем денежных переводов в Узбекистан составил $6,03 млрд, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

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