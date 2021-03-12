Киев, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 12 946 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 12 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 3843 человека с COVID-19, 230 пациентов скончались из-за последствий, вызванных заболеванием.

Наибольшее число новых случаев заражения выявили в Житомирской и Винницкой области — 1310 и 940 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 438 468 случаев заражения коронавирусом, 27 915 случаев завершились гибелью пациента, 38 237 человек прошли вакцинацию от COVID-19.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 9084 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 262 пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко спрогнозировал, что из-за недоверия населения к индийской вакцине Covishield препарат, в конечном итоге, предадут силовикам, где он будет «утилизирован» в приказном порядке.

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